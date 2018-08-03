"Вентспилс" поблагодарил "Бордо" за игры в Лиге Европы, несмотря на поражение

"Вентспилс" на своей странице в Твиттере поблагодарил "Бордо"​ за матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы. Французская команда одержала победы в обеих встречах (1:0 и 2:1).

"Спасибо за классный футбол. Это был очень интересный опыт и прекрасные игры. Нам важно, что "Вентспилс" показал уровень, который почти не уступил высокому уровню такого сильного и именитого клуба, как "Бордо". Желаем вам успехом в течение долгого и трудного сезона. Однажды мы снова сыграем!" – говорится в сообщении.

"Вентспилс", ты был очень хорошим соперников. Хорошей дороги в Латвию и успехов в чемпионате", – ответила пресс-служба "Бордо".