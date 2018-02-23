Венгер защитил Уилшира от критики Кина

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер ответил на критику со стороны экс-полузащитника "Манчестер Юнайтед" Роя Кина. Последний подверг критике игру "канониров" в Лиге Европы против "Эстерсунда" (1:2), а также назвал полузащитника Джека Уилшира переоцененным футболистом.

– Лично я считаю Джека очень хорошим игроком, – цитирует AFP Венгера. – Он вчера играл в команде, которая в целом играла неважно, поэтому ему было непросто. Мы вчера добились не самого лучшего результата, конечно. Но Кин знает, что такое может случиться со всеми.