Венгер подтвердил, что Косьельни получил серьезную травму

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что защитник команды Лоран Косьельни получил серьезную травму. Ранее Sky Sports сообщил, что у игрока разрыв ахиллового сухожилия, из-за которого он пропустит чемпионат мира в России.

– Косьельни выглядит неважно. Всегда надеешься на чудо, когда делаешь снимок, но пока обнадеживающих знаков не видно, – цитирует официальный сайт УЕФА Венгера. – Судя по всему, у него разрыв ахилла, но я не могу ставить диагноз.