01:37 | Футбол — Лига Европы

Венгер подтвердил, что Косьельни получил серьезную травму


Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил, что защитник команды Лоран Косьельни получил серьезную травму. Ранее Sky Sports сообщил, что у игрока разрыв ахиллового сухожилия, из-за которого он пропустит чемпионат мира в России.

– Косьельни выглядит неважно. Всегда надеешься на чудо, когда делаешь снимок, но пока обнадеживающих знаков не видно, – цитирует официальный сайт УЕФА Венгера. – Судя по всему, у него разрыв ахилла, но я не могу ставить диагноз.

Атлетико - Арсенал

 

Дополнительная информация

http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2018/matches/round=2000894/match=2022217/index.html

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!