23:52 8 марта | Футбол — Лига Европы

Ведран Чорлука: "Если честно, "Атлетико" лучше нас"

5

Хорватский защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал поражение от испанского "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоялась в четверг в Мадриде. Чорлука провел первый официальный матч после восстановления от травмы.

– Спасибо тренеру, что поставил меня. Было трудно и мне после 11 месяцев без футбола, и нам как команде. Действовали организованно, но совершили три ошибки, которые все решили, – сказал Чорлука. – Если честно, то "Атлетико" лучше нас, это сильная команда. Шансов немного.

Как будет в Москве? Холодно, конечно, – отметил 32-летний футболист. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

"Локомотив" пожертвовал Европой. Раньше наши так не делали
Юрий Семин: "Стыдно? Ни в коем случае" // Диего Симеоне: "В Москве все будет по-другому"

Атлетико - Локомотив

 

5
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/8 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

smart80

Да ладно?!

01:06

В.Коваль

заголовки один другого смешнее, а Чорлука однозначно переплюнул всех юмористов вместе взятых.

01:04

abs68

Мальчиш-Кибальчиш - играли в Мадриде придурушный

00:20

Jean4

Да? А корреспондент Зеленов считает, что Локо специально слил Атлетику, играл не в полную силу. =)

00:10

Мальчиш-Кибальчиш

Что серьёзно сильнее? В Мадриде верю, отыграетесь, а сегодня это отвлекающий маневр. Ай да Семин.

00:06

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!