Ведран Чорлука: "Если честно, "Атлетико" лучше нас"

Хорватский защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал поражение от испанского "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоялась в четверг в Мадриде. Чорлука провел первый официальный матч после восстановления от травмы.

– Спасибо тренеру, что поставил меня. Было трудно и мне после 11 месяцев без футбола, и нам как команде. Действовали организованно, но совершили три ошибки, которые все решили, – сказал Чорлука. – Если честно, то "Атлетико" лучше нас, это сильная команда. Шансов немного.

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