Ведран Чорлука: "Если честно, "Атлетико" лучше нас"

Хорватский защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал поражение от испанского "Атлетико" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоялась в четверг в Мадриде. Чорлука провел первый официальный матч после восстановления от травмы.
– Спасибо тренеру, что поставил меня. Было трудно и мне после 11 месяцев без футбола, и нам как команде. Действовали организованно, но совершили три ошибки, которые все решили, – сказал Чорлука. – Если честно, то "Атлетико" лучше нас, это сильная команда. Шансов немного.
Как будет в Москве? Холодно, конечно, – отметил 32-летний футболист. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
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smart80
Да ладно?!
01:06
В.Коваль
заголовки один другого смешнее, а Чорлука однозначно переплюнул всех юмористов вместе взятых.
01:04
abs68
Мальчиш-Кибальчиш - играли в Мадриде придурушный
00:20
Jean4
Да? А корреспондент Зеленов считает, что Локо специально слил Атлетику, играл не в полную силу. =)
00:10
Мальчиш-Кибальчиш
Что серьёзно сильнее? В Мадриде верю, отыграетесь, а сегодня это отвлекающий маневр. Ай да Семин.
00:06