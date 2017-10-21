Важа Тархнишвили: "Мы понимаем - кто "Шериф" и кто наши соперники"

Руководитель "Шерифа" Важа Тархнишвили в интервью "Известиям" отметил, что старт молдавской команды в Лиге Европы получился сложным. По его мнению, нужно играть каждый матч на победу, а в конце подсчитать очки.

- Как оцените старт "Шерифа" в Лиге Европы? Стоит ли перед клубом задача выйти из группы?

- Старт получился сложным. Есть доля разочарования от того, что при большом количестве голевых моментов не смогли взять три очка в Чехии по итогам матча со "Злином" (0:0). Матч с "Копенгагеном" (0:0), учитывая их опыт в еврокубках, можем занести себе в актив. Что касается задач, то мы понимаем - кто мы и кто наши соперники. Будем играть каждый матч на победу, а в конце подсчитаем очки.

- Насколько сложным соперником для вас является "Локомотив"?

- "Локомотив" - это бренд. Команда с историей, очень богатой историей. С хорошим подбором игроков и прекрасным тренером, который может в футболе абсолютно все. Соперник именит, и изначально было ясно, что оба матча будут для нас крайне тяжелыми.