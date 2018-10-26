Васютин помог "Сапрсборгу" заработать очки в игре с "Мальме"

"Сарпсборг" и "Мальме" сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:1. Всю игру в рамке норвежской команды провел 23-летний российский вратарь Александр Васютин. Он отразил 2 из 3-х ударов в створ ворот.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа I

"Сарпсборг 08" (Норвегия) - "Мальме" (Швеция) - 1:1 (0:0)

Голы: Виндхейм, 79 (0:1). Халворсен, 87 (1:1).

"Сарпсборг 08": Васютин, Хорн, Тамм, Томассен, Аскар (Й.Ларсен, 85), Лунд Нильсен (Сингх, 87), Халворсен, Твейта, Закариассен, Мухаммед (Хайнц, 77), Мортенсен.

"Мальме": Далин, Сафари, Бенгтссон (Брорссон, 57), Нильсен, Виндхейм, Рикс, Кристиансен (Инносент, 83), Левицки (Антонссон, 65), Траустасон, Баширу, Розенберг.

Предупреждения: Тамм, 31. Виндхейм, 47. Розенберг, 76.

Судья: Рачковски (Польша).

25 октября. Сарпсборг. Стадион "Sarpsborg".