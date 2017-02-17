09:27 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Василий Голубев: "То, что делал "Ростов" в прошлом году, удивило всю страну"

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил мнение, что причинами низкой посещаемости матча 1/16 финала Лиги Европы "Ростов" - "Спарта" (4:0) могли стать морозная погода и высокие цены на билеты. На поединке по официальным данным присутствовало 6140 человек при вместимости стадиона в 15840.

- Почему так мало болельщиков было? Я сам себе задавал этот вопрос, - цитирует ТАСС Голубева. - Мне кажется, было несколько причин, и одна их них - это погода, было очень холодно, семь градусов мороза, людям комфортнее было у телевизора посмотреть. Возможно, стоимость билетов отпугнула.

"Ростов" - команда с большой буквы. Посмотрите, как хорошо вели себя сегодня болельщики, какой дисциплинированной предстала перед нами команда, как работает тренерский состав. Перед игрой мне многие звонили и говорили - то, что делал "Ростов" в прошлом году удивило всю страну. И в нынешнем году мы продолжаем традиции.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4030797

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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