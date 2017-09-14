"Вардар" назвал день матча с "Зенитом" "самым выдающимся в истории клуба"

"Вардар" на своем официальном сайте назвал день матча первого тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" самым выдающимся в истории клуба. Клуб из Македонии впервые сыграет на групповом этапе еврокубков.

"Этот день настал. Самый выдающийся день в истории "Вардара". День, когда лучший клуб Македонии сыграет в групповом турнире еврокубка. Праздник футбола в Македонии. Мы с нетерпением ждем матча с "Зенитом".

Мы ждали этого момента годами. Мы воплотили в жизнь мечту многих поколений, мечтавших увидеть "Вардар" в еврокубковой осени. И вот он до нее добрался. Приходите на стадион и окажите поддержку парням, которые сделали все возможное, чтобы наш клуб прошел дальше.

Давайте поддержим команду в соответствии с правилами. Болеть за "Вардар", не допускать проявлений национализма и расизма. Не приносите на стадион тяжелые предметы, соблюдайте все положения. Покажите, что мы "созрели" для Европы, что мы знаем, как играть в элитный футбол", - говорится в обращении "Вардара" болельщикам.

Матч "Вардар" - "Зенит" начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.