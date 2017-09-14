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19:51 | Футбол — Лига Европы

"Вардар" назвал день матча с "Зенитом" "самым выдающимся в истории клуба"

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"Вардар" на своем официальном сайте назвал день матча первого тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" самым выдающимся в истории клуба. Клуб из Македонии впервые сыграет на групповом этапе еврокубков.

"Этот день настал. Самый выдающийся день в истории "Вардара". День, когда лучший клуб Македонии сыграет в групповом турнире еврокубка. Праздник футбола в Македонии. Мы с нетерпением ждем матча с "Зенитом". 

Мы ждали этого момента годами. Мы воплотили в жизнь мечту многих поколений, мечтавших увидеть "Вардар" в еврокубковой осени. И вот он до нее добрался. Приходите на стадион и окажите поддержку парням, которые сделали все возможное, чтобы наш клуб прошел дальше. 

Давайте поддержим команду в соответствии с правилами. Болеть за "Вардар", не допускать проявлений национализма и расизма. Не приносите на стадион тяжелые предметы, соблюдайте все положения. Покажите, что мы "созрели" для Европы, что мы знаем, как играть в элитный футбол", - говорится в обращении "Вардара" болельщикам.

Матч "Вардар" - "Зенит" начнется в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет его трансляцию.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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crazysun78

действительно повезло.. берите зонтики...

20:08