Вандерсон Масиэл: "Краснодар" знал, что играет лучше "Стандарда"

Полузащитник "Краснодара" Вандерсон Масиэл после победы над бельгийским "Стандардом" (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что у его команды выработался характер, благодаря которому "быки" переломил ход встречи, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Я считаю, мы неплохо начали первый тайм, но после пропущенного гола что-то изменилось, - отметил Вандерсон. - Во втором тайме нам удалось взять ситуацию под контроль, сконцентрироваться, и потому мы выиграли. У нас выработался характер, и благодаря ему мы смогли переломить ход матча.

- Насколько тяжело было играть после такого непростого матча с "Ростовом"?

- Понятно, что нелегко, но мы все - профессиональные соперники, знаем, как восстанавливаться. Не думаю, что это может быть отговоркой, будто мы выходили на поле не свежими, играли не во всю мощь.

- Почему "Краснодар" создает себе проблемы, пропуская гол, а затем отыгрывается?

- Против нас всегда играют команды, которые хорошо обороняются, и нам тяжело. Но в целом, думаю, "Краснодар" играет хорошо.

- "Краснодару" принципиально занять первое место в группе?

- Нужно играть каждый матч, как последний. Чем больше очков у нас будет, тем лучше.

- Что было в перерыве в раздевалке? Может, Ари какие-то мотивирующие песни включал?

- Говорили, что не можем проиграть этот матч. Да, мы знали, что играем лучше нашего соперника, и мы не должны были повторять те ошибки, которые допустили в Бельгии.

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