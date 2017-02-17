11:52 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Вандерсон: "Краснодару" предстоят два непростых тайма в Стамбуле"

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Нападающий "Краснодара" Вандерсон остался доволен игрой команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче"​ (1:0). Также бразилец отметил, что кубанцам придется непросто в ответном поединке в Стамбуле.

– Это наш первый матч в сезоне, мы были переполнены энергией и хотели создать как можно больше моментов у ворот соперника, – сказал Вандерсон в интервью клубной пресс-службе. – Возможно, поэтому слишком часто теряли мяч. Думаю, в дальнейшем подобных потерь станет меньше.

Мы играли дома и хотели не дать "Фенербахче" ни одного шанса забить. Это нам, считаю, удалось, и в целом я доволен победой. Сейчас нам нужно сосредоточиться на ответном матче. 1:0 – это еще не общая победа. Да, у нас теперь есть определенное преимущество, но нам предстоят два очень непростых тайма в Стамбуле. Нам нужно провести их с полной концентрацией.

Дополнительная информация

https://fckrasnodar.ru/team/video/object/?object_id=128125

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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