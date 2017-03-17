Вандерсон: "Краснодар" завелся, но второй гол "Сельты" спутал все карты"

Нападающий "Краснодара" Вандерсон подчеркнул, что сложный календарь не может служить оправданием поражению от "Сельты" (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. По словам форварда, после перерыва команда завелась, но второй гол галисийцев спутал все карты.

- Первый тайм был очень тяжелым, не получилось создать моменты, - сказал Вандерсон. - Во втором тайме мы улучшили игру, завелись немного, но гол, который мы получили, очень спутал все карты.

- "Краснодар" устал морально или физически?

- Это не оправдание, но был сложный календарь. Соперники тоже играют в таком графике. Мы знали, что "Сельта" - очень серьезная команда. Теперь у нас остается только чемпионат. Впереди нас ждет матч с "Уфой", все мысли о нем.

- В чемпионате теперь будет легче?

- Не будет легче. Будет сложный матч. Но нас еще ждет перерыв на матчи сборных, появится время отдохнуть, подумать и с новыми силами сконцентрироваться на чемпионате.

- Что скажете о своей форме? Как себя чувствуете?

- Я уже на максимуме. Да, сложный календарь, но я отдаю себя на сто процентов, как и вся команда. Мы бы не смогли играть все эти матчи, если бы не были готовы.