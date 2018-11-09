Вандерсон и Миколенко - в команде недели Лиги Европы

УЕФА в своем официальном Твиттере назвал состав символической сборной минувшего тура группового турнира Лиги Европы. В команду недели попал нападающий "Краснодара" Вандерсон, который в игре со "Стандардом" (2:1) забил гол и сделал голевую передачу.

Команда недели в Лиге Европы: Андрес Фернандес ("Вильярреал", Испания), Костас Цимикас ("Олимпиакос", Греция), Виталий Миколенко ("Динамо", Киев, Украина), Тин Едвай ("Байер", Германия), Киран Тирни ("Селтик", Шотландия), Вандерсон ("Краснодар", Россия), Костас Фортунис ("Олимпиакос", Греция), Мият Гачинович ("Айнтрахт", Германия), Матье Вальбуэна ("Фенербахче", Турция), Такуми Минамино ("Зальцбург", Австрия), Эмилио Селая ("Аполлон", Кипр).