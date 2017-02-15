15:02 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Ван Перси не сыграет с "Краснодаром"

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Как стало известно "СЭ", голландский нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси не сыграет с "Краснодаром" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Форвард, получивший в Турции трехматчевую дисквалификацию за провокационное поведение в победной кубковой встрече с "Бешикташем", даже не полетел в Россию. Официальная причина: мышечное повреждение, передает из Краснодара спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

Скорее всего, в стартовом составе ван Перси заменит бывший нападающий "Спартака" Эммануэл Эменике.

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