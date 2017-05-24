19:32 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Ван дер Сар спел с болельщиками "Аякса"

0
0
0
0
1

Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар в преддверии финального матча Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" посетил фан-зону болельщиков голландского клуба в Стокгольме. Бывший вратарь "Аякса" и "Манчестер Юнайтед" обратился к болельщикам, а затем исполнил вместе с ними кричалку.

Финал Лиги Европы "Аякс" – "Манчестер Юнайтед" в Стокгольме пройдет сегодня, 24 мая. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Аякс" – "Манчестер Юнайтед".

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. Финал. "Аякс" - "МЮ"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

ван дер Сарище!!!

19:37