Ван дер Сар спел с болельщиками "Аякса"

Генеральный директор "Аякса" Эдвин ван дер Сар в преддверии финального матча Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед" посетил фан-зону болельщиков голландского клуба в Стокгольме. Бывший вратарь "Аякса" и "Манчестер Юнайтед" обратился к болельщикам, а затем исполнил вместе с ними кричалку.

Финал Лиги Европы "Аякс" – "Манчестер Юнайтед" в Стокгольме пройдет сегодня, 24 мая. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Аякс" – "Манчестер Юнайтед".