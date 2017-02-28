Валерий Непомнящий: "Противостояние с Моуринью - это большой бонус для Бердыева и еще один вызов"

Экс-тренер "Томи" Валерий Непомнящий в интервью колумнисту "СЭ" Илье КАЗАКОВУ в передаче "Футбол России" на канале "Россия 24" отметил, что "Ростов" в матчах с "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги Европы будет выглядеть достойно, несмотря на то, какого результата добьется команда. По его словам, для Курбана Бердыева противостояние с Жозе Моуринью - это еще один вызов.

- Противостояние с "Манчестер Юнайтед" и Моуринью? Это еще один большой бонус для Бердыева в работе с "Ростовом", - заявил Непомнящий. - Мы помним первую игру против "Баварии", когда было фиаско. Тогда Курбан, который очень тяжело переживает любое поражение, вдруг сказал, что игрокам это было нужно. Чтобы они поняли, как нужно играть против таких соперников. Победа в ответном матче дорого стоила, но сейчас она дает футболистам понять, что им по зубам любой соперник.

Это будет непростая игра, и Моуринью будет готовиться правильно. Не уверен, что "Ростов" обыграет "МЮ", но то, что команда будет выглядеть достойно, это само собой разумеется. Для Курбана это еще один вызов.