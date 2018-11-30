Валерий Кечинов – об инциденте на матче "Спартака" с "Рапидом": "Болельщик на поле? Нужно с уважением относиться к Глушакову"

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов в интервью "СЭ" выразил свое мнение по поводу инцидента с выбеганием на поле болельщика красно-белых Мирослава Голунова во втором тайме домашней встречи москвичей 5-го тура Лиги Европы с "Рапидом" (1:2). Сегодня фанат арестован на 10 суток, ему также запрещено посещать матчи в течении пяти лет.

– Это чистой воды хулиганство, – говорит Кечинов. – Если есть свое мнение, то высказывай его. Но когда выбегаешь на поле, это не красит ни команду, ни тебя. Нужно с уважением относиться к футболисту, который много сделал для "Спартака" в чемпионском сезоне.

– Наблюдается раскол между болельщиками и клубом…

– Значит кому-то это выгодно. Непросто так все делается. Если бы "Спартак" был дорог этому фанату, он бы сидел на своем месте – хотя бы ради результата. А в итоге получилось, что после инцидента пропустили два гола. На хорошую команду это не должно влиять, но вот тут сказалось.

– То есть поражение незаслуженное?

– Скорее, была ничейная игра. Но "Спартак" после 65-й минуты просто встал. Видно, что физически футболисты оказались не готовы к матчу. Хотя после предыдущей встречи – с "Крылями" – целых три дня прошло. В концовке пропустили из-за того, что оборона в потеряла концентрацию и начала допускать ошибки.

При этом ничего с появлением Кононова пока не вижу нового. Понятно только то, что тренер опирается на ветеранов: стал мало выпускать молодых россиян. Против Самаре выступал один Ломовицкий, вчера – только Тимофеев. Такое не радует. Мне импонировало, что Каррера доверял молодым.

Можно и Кононова понять. Ему необходим сиюминутный результат – давление со стороны огромное и ситуация в клубе некомфортная. Но если во внутреннем чемпионате ставка на опыт прошла, а вот с "Рапидом" – девятой командой Австрии – нет. (Арман Мкртчян)

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