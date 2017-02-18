Валерий Газзаев: "У "Зенита" по-прежнему неплохие шансы пройти "Андерлехт"

Бывший главный тренер сборной России, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны с ЦСКА и "Аланией", депутат Госдумы Валерий Газзаев отметил, что поражение "Зенита" в первой игре 1/16 финала Лиги Европы от "Андерлехта" (0:2) стало провалом. Специалист выразил, что питерцам удастся исправить положение в ответной встрече.

– Игра "Зенита" в Брюсселе – настоящий провал?

– Конечно, я думал, что питерцы победят в гостях. Однако "Андерлехт" выглядел очень убедительно во всех линиях. Более того, когда перед игрой тренер хозяев сказал, что им по силам пройти "Зенит", я подумал, что он просто хочет подбодрить своих футболистов.

– Как теперь оцените шансы Зенита" на выход в 1/8 финала?

– Они есть. Причем неплохие. Теперь все-таки предстоит домашний матч. Хочется, чтобы еще одна наша команда прошла дальше. Это важно для всего российского футбола. Нам надо набирать очки, повышать свой коэффициент, чтобы могли выставлять две команды в Лиге чемпионов. Так что, надеюсь, поражение станет для сине-бело-голубых холодным душем. Верю в опытного тренера Луческу.

– Мистер сказал, что Кокорину и Шатову нужно крепко задуматься над своей игрой...

– Раз тренер так сказал, значит, у него есть основания для претензий к этим футболистам. Луческу, как я уже отметил, очень опытный специалист. Кокорин и Шатов – игроки-лидеры клуба и сборной. Так что свой уровень должны держать.

Не стоит списывать это поражение на первый официальный матч в новом году. Скорее это отговорки. Посмотрите на "Ростов". Просто и "Зениту", и "Краснодару" нужно было провести более качественную подготовку. Из трех наших команд на результат лучше всех был настроен "Ростов". Дончане в каждом эпизоде даже уже при комфортном счете сражались в каждом микроэпизоде матча. Какая собранность, какой азарт, какое желание победить! Вот этих амбициозных качеств я не увидел ни у "Краснодара", ни у "Зенита". (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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