Валерий Газзаев: "Фенербахче" – фаворит в паре с "Краснодаром"

Бывший главный тренер сборной России, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион страны с ЦСКА и "Аланией", депутат Госдумы Валерий Газзаев отметил, что в первой игре 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" – "Фенербахче" (1:0) ему понравился стадион и количество зрителей на трибунах. Специалист подчеркнул, что в стамбульском матче россиянам придется очень тяжело.

– Вячеслав Колосков считает, что, несмотря на победу над "Фенербахче", "Краснодар" показал футбол довольно низкого уровня.

– Отвечу так. Мне очень понравился стадион и количество зрителей на трибунах. Вот что могу сказать по этому поводу.

– Значит, футбол в исполнении хозяев тоже не очень понравился?

– Все-таки надо признать, что мы увидели футбол не очень высокого качества.

– Нет опасений, что подопечные Игоря Шалимова не пройдут команду Дика Адвоката?

– Думаю, в этой ситуации "Фенербахче" остается фаворитом пары. С учетом игры в Краснодаре и ответного матча в Турции. Так что я сейчас отдаю предпочтение команде Адвоката. У "Фенера" шансов больше. Дай бог, чтобы я ошибался, но делаю выводы по первой встрече. Гости смотрелись содержательнее. Обученная команда, выглядела неплохо. А ведь у них еще и ван Перси не играл. В гостях "Краснодару" будет очень непросто.

– К Смолову у вас есть претензии?

– Когда команда в целом играет не очень удачно, Смолову сложно себя проявить. Хотя, считаю, Федор как лучший бомбардир чемпионата в любом случае должен держать свой уровень. Смолов старался, но порой действовал невпопад. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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