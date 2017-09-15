Валер Жермен: "Марсель" мог бы выиграть у "Коньяспора" с большим счетом"

Форвард "Марселя" Валер Жермен после победы над "Коньяспором" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы (1:0) считает, что его команда может выиграть с более крупным счетом. Также он отметил, что этот результат позволит провансальцам обрести уверенность.

- Это был неординарный матч, "Марсель" мог бы выиграть с большим счетом, - цитирует L'Equipe Жермена. - Фанаты жалуются и это нормально, учитывая наши предыдущие матчи. Тренер попросил нас быть более компактными и не уступать в единоборствах, что мы и сделали. Эта победа позволяет нам обрести уверенность.