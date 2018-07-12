"Вадуц" из Лихтенштейна победил "Левски" в Лиге Европы

Обладатель Кубка Лихтенштейна "Вадуц" обыграл болгарский "Левски" в первом матче первого отборочного раунда Лиги Европы.
Лига Европы
1-й отборочный раунд
Первые матчи
"Бананц" (Армения) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) - 1:2 (1:2)
Голы: Ахметович, 16 (0:1). Халилович, 21 (0:2). Айвазян, 34 (1:2).
"Работнички" (Македония) - "Гонвед" (Венгрия) - 2:1 (1:1)
Голы: Петковски, 34 (1:0). Надь, 45+1 (1:1). Шаркоски, 60 (2:1).
"Вадуц" (Лихтенштейн) - "Левски" (Болгария) - 1:0 (1:0)
Гол: Кулибали, 14.
"Фола" (Люксембург) - "Приштина" (Косово) - 0:0
"Клаксвик" (Фарерские Острова) - "Жальгирис " (Литва) - 1:2 (0:1)
Голы: Антал, 40 (0:1). Бьярталид, 60 - с пенальти (1:1). Мбодж, 90+2 (1:2).
"Гленавон" (Северная Ирландия) - "Мольде" (Норвегия) - 2:1 (1:1)
Голы: Хестад, 36 (0:1). Маршалл, 37 (1:1). Дэниелс, 59 (2:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/qualify/-1/