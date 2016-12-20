В УЕФА уверены, что на матче "Фенербахче" - "Краснодар" будет обеспечена безопасность

В УЕФА выразили уверенность в том, что во время матча 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Краснодаром" будут обеспечены все необходимые меры безопасности, сообщает ТАСС. Игра состоится 22 февраля в Стамбуле. В понедельник в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

"Мы уверены, что все необходимые меры для обеспечения безопасности болельщиков, игроков и официальных лиц будут обеспечены принимающей стороной совместно с местными властями", - говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.