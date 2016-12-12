В турецком "аду" выжил только "Спартак"

"Краснодар" станет четвертым российским клубом, с кем встретится в еврокубках "Фенербахче". Турки брали верх над ЦСКА и "Локомотивом", а вот "Спартак" смог удержать нужную им ничью в Стамбуле и пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. (Алексей МОРОЗ)

Российские клубы против "Фенербахче"

2007/08 ЦСКА Лига чемпионов Групповой этап 2:2, 1:3 2012/13 Спартак Лига чемпионов 4-й отб.раунд 2:1, 1:1 2015/16 Локомотив Лига Европы 1/16 финала 0:2, 1:1

6 матчей, +1=3-2, мячи 7-10