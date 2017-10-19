В стартовом составе "Шерифа" на матч с "Локо" два молдавских футболиста

Стал известен состав "Шерифа" на матч группового турнира Лиги Европы против "Локомотива". С первых минут на поле появятся только два молдавских игрока - Вячеслав Посмак и Георге Антон.

Полностью заявка тираспольцев выглядит следующим образом: Микулич - Сушич, Посмак, Кулушич, Кристиану - Брезовец, Антон, Кендыш - Жаиру, Мугоша, Бадибанга; запасные - Журик, Жардан, Раку, Оливейра, Балима, Оанча, Дамашкан.

Матч "Шериф" - "Локомотив" начнется в 22.05 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.