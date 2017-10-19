21:13 | Футбол — Лига Европы

В стартовом составе "Шерифа" на матч с "Локо" два молдавских футболиста


Стал известен состав "Шерифа" на матч группового турнира Лиги Европы против "Локомотива". С первых минут на поле появятся только два молдавских игрока - Вячеслав Посмак и Георге Антон. 

Полностью заявка тираспольцев выглядит следующим образом: Микулич - Сушич, Посмак, Кулушич, Кристиану - Брезовец, Антон, Кендыш - Жаиру, Мугоша, Бадибанга; запасные - Журик, Жардан, Раку, Оливейра, Балима, Оанча, Дамашкан.

Матч "Шериф" - "Локомотив" начнется в 22.05 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 3-й тур
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