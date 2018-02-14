В "Спартаке" перед матчем с "Атлетиком" все в строю

"Спартак" провел в Тарасовке тренировку перед завтрашним матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Атлетиком", - передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ. В занятии приняли участие все игроки, за исключением трех футболистов, которые восстанавливаются после операций: Георгия Тигиева, Жано Ананидзе и Артема Тимофеева. Они остались в Испании и занимаются там по индивидуальной программе под руководством физиотерапевта Серхио Сан Мартина.

Напомним, игра состоится в Москве 15 февраля. Матч начнется в 21.00. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.