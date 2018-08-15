В "Спартаке" назвали задачу, которая стоит перед Каррерой в Лиге Европы

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов в интервью пресс-службе клуба назвал итоговое поражение красно-белых от ПАОК (2:3 – на выезде, 0:0 – дома) в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов болезненным. Также он озвучил цель, которая стоит перед главным тренером Массимо Каррерой в Лиге Европы.

– Вчера наш клуб потерпел болезненную неудачу и не сумел пройти в заключительный раунд квалификации Лиги чемпионов, – сказал Измайлов. – По существу, все решил первый матч против ПАОК в Салониках, по ходу которого красно-белые имели преимущество в два мяча, но в итоге, увы, уступили – 2:3.

В Москве, несмотря на нелепое нарушение и последующее удаление Луиза Адриану в первом тайме, наша команда выглядела достойно и даже вдесятером была ближе соперника к столь желанной победе. Спартаковцы сражались самоотверженно, отдали на поле все силы без остатка, и вряд ли у кого-то из болельщиков поднимется рука бросить камень в их огород.

Что касается Луиза Адриану, то он публично извинился перед командой и ее многочисленными поклонниками. Однако это не отменяет того факта, что футболист подвел своих партнеров и клуб, за что будет наказан штрафными санкциями.

Теперь нам предстоит выступление в групповом турнире Лиги Европы. Мы верим, что нашей команде и тренерскому штабу удастся решить поставленную задачу – дойти как минимум до четвертьфинала Лиги Европы.

Полагаю, что нам по силам это сделать, тем более если поддержка наших болельщиков будет такой же мощной и эмоциональной, как во вчерашнем матче против ПАОК. Во многом именно благодаря энергии трибун игроки бились до конца, оказавшись в сложнейшей ситуации.

Напомним, "Спартак" узнает соперников по групповому раунду Лиги Европы на жеребьевке, которая состоится 31 августа в Монако. Его потенциальными соперниками являются "Челси", "Арсенал", "Милан" и "Лацио". Также красно-белые вновь могут сыграть с ПАОК.