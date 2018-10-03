В "Славии" считают Дзюбу системообразующим игроком "Зенита"

Защитник "Славии" Ондржей Кудела на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги Европы с "Зенитом" отметил, что команда готова к встрече, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов. Игра состоится 4 октября на стадионе "Санкт-Петербург", начало – в 19.55 по московскому времени.

– Как вы подготовились к мощной атаке "Зенита"?

– Очень хорошо подготовились. Надеемся, что мы справимся с "Зенитом".

– Предвкушаете встречу с Дзюбой?

– Мы прекрасно понимаем, что у него очень сильные игровые качества, он футболист национальной сборной России, во многом игра "Зенита" строится через него.

– Кто фаворит группы?

– Фаворит – "Зенит". Но несмотря на это я уверен, что мы сможем сыграть хорошо, и в итоге мы выйдем из группы. "Зенит" сильнее "Бордо", постоянно в Европе и не зависит от того кто будет играть. Достаточный подбор футболистов, чтобы относить себя к лучшим клубам европы.

– Какое впечатление на вас произвел стадион?

– Стадион великолепный, но мы здесь не для того, чтобы им любоваться.

– Зимой вы играли с "Зенитом" на сборах в ОАЭ. Что вы помните о той встрече?

– Это был мой первый матч за "Славию". "Зенит" – это соперник очень высокого уровня, который реализует почти все шансы. Сейчас нас ждет официальная игра, это другое.

– Будете ли вы довольны ничьей?

– "Зенит" – фаворит матча, мы его уважаем. Но попытаемся сделать все, чтобы увезти домой очки. Наверное, ничья была бы хорошим результатом.