В Ростове по предложению Лопыревой откроется англоязычный центр поддержки болельщиков

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева сообщила, что в Ростове-на-Дону 9 марта будет работать англоязычный центр поддержки болельщиков, в который могут обратиться фанаты "Манчестер Юнайтед", которые прибыли на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова". По ее словам, любой желающий может получить там юридическую консультацию.

- Как посол чемпионата мира по футболу 2018 года, я обратилась в РФПЛ, чтобы в рамках проекта "Стадион - наш общий дом" для болельщиков "Манчестер Юнайтед", прибывающих в наш город на матч Лиги Европы, работал круглосуточный англоязычный центр поддержки, - приводит ТАСС слова Лопыревой. - РФПЛ и ее юридический партнер "Европейский юридический центр" любезно ответили на мое обращение. В случае возникновения проблем или какой-либо конфликтной ситуации болельщик, независимо от его национальности, может подать заявление на получение юридической консультации по любому вопросу на протяжении 9 марта 2017 года с 0:00 до 23:59.