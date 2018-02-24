"В отличие от многих наших болельщиков я пострадал не сильно". Переводчик "Спартака" - об инцидентах в Бильбао

Переводчик главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Артем Фетисов рассказал, как на него напали болельщики "Атлетика" в Бильбао перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы.
– Из Москвы на матч прилетели мои знакомые. Они не фанаты, просто любят футбол. С одним из товарищей решили прогуляться возле гостиницы, – цитирует Фетисова RT. – Однако, пройдя всего 300 метров, подверглись нападению. Навстречу шли двое молодых людей, которые, поравнявшись с нами, начали оскорблять нас, после чего перешли к применению физической силы. Вначале начались толчки, затем последовал удар в лицо. Потасовка продолжалась секунд 30, после чего они скрылись.
После инцидента на улице мы зашли в небольшую пиццерию. Там было многолюдно, и отмечу, что все присутствовавшие там испанцы отреагировали на нас абсолютно адекватно. Я стоял спиной к выходу. В какой-то момент по моей шее был нанесен сильный удар. Когда я повернулся, с удивлением увидел тех же парней, только теперь вместо кулаков они наносили удары ремнем с железной бляшкой. После первого удара последовали следующие, на этот раз по ногам. Да, в отличие от многих наших болельщиков я пострадал не сильно. Ушибы и ссадины, конечно, доставляют неудобства, но больше меня возмущает сам факт произошедшего. Я не проявлял никакой агрессии, находился вдали от стадиона. Да, на мне была часть клубной экипировки – брюки с эмблемой. Но ведь это не повод нападать на меня! Тем более так подло. Со спины.
Переводчик "Спартака": "Это была шпана, напали на меня сзади..." //
Этого хотели только баски! Почему фанатов "Спартака" нельзя во всем винить
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/486164-perevodchik-spartak-bilbao
wilde
А в Питере монетками забросают... тоже неприятно...
01:33
viktomakarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
01:28
Дядька
Свиней ненавидят даже в Басконии )
01:09
shpasic
усатый Назаров в порядке там?
00:28
pBaHble_Tpycbl
а давайте теперь наваляем испанцам на чм
00:03
баламошка
СЭ, надоел уже со своими басками-террористами. Понял я ужо, что никогда к этим г....едам не поеду и к себе в гости их тожа не позову) И ещё теперь кое-што я понял. Что антифашисты поганые опаснее любых фашистов)
00:00