"В отличие от многих наших болельщиков я пострадал не сильно". Переводчик "Спартака" - об инцидентах в Бильбао

Переводчик главного тренера "Спартака" Массимо Карреры Артем Фетисов рассказал, как на него напали болельщики "Атлетика" в Бильбао перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы.

– Из Москвы на матч прилетели мои знакомые. Они не фанаты, просто любят футбол. С одним из товарищей решили прогуляться возле гостиницы, – цитирует Фетисова RT. – Однако, пройдя всего 300 метров, подверглись нападению. Навстречу шли двое молодых людей, которые, поравнявшись с нами, начали оскорблять нас, после чего перешли к применению физической силы. Вначале начались толчки, затем последовал удар в лицо. Потасовка продолжалась секунд 30, после чего они скрылись.

После инцидента на улице мы зашли в небольшую пиццерию. Там было многолюдно, и отмечу, что все присутствовавшие там испанцы отреагировали на нас абсолютно адекватно. Я стоял спиной к выходу. В какой-то момент по моей шее был нанесен сильный удар. Когда я повернулся, с удивлением увидел тех же парней, только теперь вместо кулаков они наносили удары ремнем с железной бляшкой. После первого удара последовали следующие, на этот раз по ногам. Да, в отличие от многих наших болельщиков я пострадал не сильно. Ушибы и ссадины, конечно, доставляют неудобства, но больше меня возмущает сам факт произошедшего. Я не проявлял никакой агрессии, находился вдали от стадиона. Да, на мне была часть клубной экипировки – брюки с эмблемой. Но ведь это не повод нападать на меня! Тем более так подло. Со спины.

Переводчик "Спартака": "Это была шпана, напали на меня сзади..." //

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