12:48 | Футбол — Лига Европы

В Ливерпуле подрались фанаты "Эвертона" и "Аталанты"


В Ливерпуле произошла драка между болельщиками местного "Эвертона" и "Аталанты", которые встретятся в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Данных о пострадавших нет. Итальянская пресса сообщает, что на матче будут присутствовать около 3,5 тысячи болельщиков "Аталанты".

После четырех туров "Аталанта" делит первое место в группе с "Лионом", имея восемь очков, а "Эвертон" набрал всего один балл и лишился шансов на выход в плей-офф.

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
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