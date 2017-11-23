В Ливерпуле подрались фанаты "Эвертона" и "Аталанты"

В Ливерпуле произошла драка между болельщиками местного "Эвертона" и "Аталанты", которые встретятся в рамках 5-го тура группового турнира Лиги Европы. Данных о пострадавших нет. Итальянская пресса сообщает, что на матче будут присутствовать около 3,5 тысячи болельщиков "Аталанты".

После четырех туров "Аталанта" делит первое место в группе с "Лионом", имея восемь очков, а "Эвертон" набрал всего один балл и лишился шансов на выход в плей-офф.