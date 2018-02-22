23:11 22 февраля | Футбол — Лига Европы

В драке болельщиков "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао пострадал полицейский


В беспорядках, произошедших на улицах Бильбао перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком", пострадал полицейский.

Как сообщалось ранее, фанаты красно-белых провели шествие к стадиону "Сан-Мамес". Около арены болельщики стали использовать пиротехнику. Затем вокрестностях стадиона прозошли стычки между фанатами российского и испанского клубов.

Драки в Бильбао перед матчем "Атлетик" - "Спартак". Уникальное видео "СЭ" // 
Трансляция матча "Атлетик" - "Спартак"

 

 

Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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