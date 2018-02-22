В драке болельщиков "Спартака" и "Атлетика" в Бильбао пострадал полицейский

В беспорядках, произошедших на улицах Бильбао перед началом ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком", пострадал полицейский.
Как сообщалось ранее, фанаты красно-белых провели шествие к стадиону "Сан-Мамес". Около арены болельщики стали использовать пиротехнику. Затем вокрестностях стадиона прозошли стычки между фанатами российского и испанского клубов.
Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú– Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.
22/02/18 pic.twitter.com/gs2zrQ8hyh
Драки в Бильбао перед матчем "Атлетик" - "Спартак". Уникальное видео "СЭ" //
Трансляция матча "Атлетик" - "Спартак"