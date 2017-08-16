В день матча "Краснодар" - "Црвена Звезда" в городе будут усилены меры безопасности

Администрация Краснодара на своем официальном сайте сообщила, что в четверг, 17 августа, в городе будут предприняты дополнительные меры безопасности. Это связано с проведением первого матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой".

Ранее стало известно, что объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" намерено поддержать сербскую команду, с которой красно-белых связывают приятельские отношения.

- В связи с ожидаемым большим количеством болельщиков из Сербии и других регионов страны будут предприняты дополнительные меры безопасности, – говорится в сообщении городской администрации.

Отмечается, что порядок вокруг стадиона и в городе будут обеспечивать более 700 сотрудников правоохранительных органов. Также в усиленном режиме будут работать наряды ДПС и ГИБДД.

Напомним, встреча между "Краснодаром" и "Црвеной Звездой" состоится 17 августа в Краснодаре. Начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.