В "Дандолке" готовы принять вызов "Зенита" и питерской погоды

Нападающий "Дандолка" Патрик Макилини в преддверии гостевого матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Зенита" подчеркнул, что команда готова принять вызов соперника, а также погоды в Санкт-Петербурге. Поединок состоится завтра и начнется в 21.00 по московскому времени.

– Можно ли предположить, что вы когда-нибудь станете игроком чемпионата России, или по сравнению с Шотландией это для вас – экзотика?

– Я являюсь игроком "Дандолка", у меня контракт с клубом, и сосредоточен сейчас именно на этом.

– Не пугает питерская погода, снег?

– Холодно, конечно. Завтра, говорят, будет еще холоднее. Но мы настраиваемся и на это – готовы принять оба вызова. И со стороны "Зенита", и погодный. (Сергей ЦИММЕРМАН)