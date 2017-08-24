"Утрехт" в Санкт-Петербурге поддержат около 150 болельщиков

Все билеты на ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы "Зенит" – "Утрехт" проданы, гостей поддержат до 150 болельщиков, информирует официальный сайт питерцев. "Зенит" сыграет в лазурной форме, гости – в фиолетовом.

"Стадион "Санкт-Петербург" откроется для болельщиков в 17:00, бесплатные автобусы-шаттлы начнут курсировать за 2,5 часа до стартового свистка. Сине-бело-голубые убедительно просят болельщиков приходить пораньше", – говорится в сообщении.

Сегодня состоится ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и "Утрехтом". Встреча в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 по московскому времени. Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Утрехта". "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча.