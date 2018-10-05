Урош Спаич: "Гол в ворота "Краснодара" – стечение обстоятельств"

Защитник "Краснодара" Урош Спаич после победы над "Севильей" (2:1) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что команда очень рада этому результату. По его словам, пропущенный гол – следствие ошибки и стечение обстоятельств, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Футбол – такая игра... иногда у тебя один опасный момент, и ты забиваешь, иногда у тебя их много – а ты не забиваешь, – отметил Спайич. – В первом тайме мы старались контролировать мяч, атаковать, но так случилось, что одна ошибка с нашей стороны привела к забитому голу. Где-то не доиграли, где-то проворонили.

– И все же пропущенный гол – это ошибка или несчастный случай?

– Это одновременно и ошибка, и совпадение, и стечение обстоятельств. Получилось так, что в нашей штрафной был один незакрытый игрок "Севильи", а мы в центре организовывали контратаку. Но на ошибках учатся, и нужно в дальнейшем их не допускать.

​– Вы долго стояли у раздевалки "Севильи", зашли туда, а потом вышли с футболкой. Как отреагировали игроки "Севильи", что вы там появились? И чья футболка?

– Ничего особенного, мы просто раньше с Бен Йеддером играли в "Тулузе", и сейчас пообщались, обменялись футболками.

– Что после матча сказал Сергей Галицкий в раздевалке? И какие эмоции после этой победы?

– Все были счастливы, и он сказал слова одобрения, поддержки. У нас хорошая команда, мы упорно работали, хорошо провели этот матч. Но нужно продолжать играть в том же ключе, потому что мы набрали хороший ход – 7 побед подряд. До перерыва на матчи сборных у нас остался один матч с "Зенитом". Он будет сложным, и нам нужно приложить все усилия, чтобы провести его хорошо.