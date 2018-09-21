Унаи Эмери: "В последние 20 минут матча с "Ворсклой" мы должны были сыграть лучше"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери - о матче с "Ворсклой" (4:2) в Лиге Европы.

- Перед каждой игрой мы настраиваемся так, чтобы не давать сопернику шансов. Но в последние 20 минут мы должны были быть лучше. Двумя голами соперника мы разочарованы. Как и в Ньюкасле, сегодня у нас были моменты, которые нужно улучшать. Это и есть вызов для нас: играть все 90 минут на результат, - цитирует специалиста SportArena. - Мы уверены в наших игроках. Тактически им нужно быть более компактными, Но это касается всей команды. Для этого нужно время. Как бы я предпочел попасть в Лигу чемпионов? Я бы предпочел и выиграть ЛЕ, и быть в четверке лучших в премьер-лиге. Нам нужны титулы.

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