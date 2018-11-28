23:49 28 ноября | Футбол — Лига Европы

Унаи Эмери проверил поле "Олимпийского" в Киеве. Там завтра сыграют "Ворскла" и "Арсенал"

Обсудить
0

Главный тренер лондонского "Арсенала"  Унаи Эмери проверил состояние газона на стадионе "Олимпийский" в Киеве, где завтра его команде предстоит сыграть с полтавской "Ворсклой" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

 

Матч группового этапа Лиги Европы между "Ворсклой" и "Арсеналом" пройдет 29 ноября на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Ранее сообщалось, что игра может пройти при пустых трибунах, но, в конечном итоге, было решено пустить болельщиков на матч. Встреча начнется в 20:55 по московскому времени.

Матч между "Ворсклой" и "Арсеналом" пройдет в Киеве со зрителями

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...