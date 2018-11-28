Унаи Эмери: "Мы уважаем "Ворсклу" и понимаем, насколько это несправедливое решение для нее"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери считает перенос матча Лиги Европы против "Ворсклы" из Полтавы в Киев несправедливым решением для украинского клуба.

- В последний момент мы узнали о том, что место проведения матча изменилось. Мы уважаем "Ворсклу" и понимаем, насколько для нее это несправедливое решение. Но получилось так, что мы прибыли в Киев, - цитирует специалиста Tribuna.com. - Перенос матча дает преимущество "Арсенала"? Не думаю, что это что-то изменило. Просто теперь игра состоится в Киеве. Решение о переносе было лучшим, чтобы защитить всех, кто придет на стадион. Мы не знали этого решения и до последнего его ждали. Киев имеет много возможностей,и, надеюсь, болельщики "Ворсклы" смогут приехать на игру. Не думаю, что стоит волноваться за безопасность. УЕФА заверил, что все меры безопасности предприняты. Много молодых игроков? Они также много работают на тренировках и хотят получить шанс. У нас много матчей, поэтому мы им его даем. Мы можем выйти в плей-офф и с первого, и со второго места. Но в то же время хотим дать шанс молодым.

Матч состоится в Киеве 29 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

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