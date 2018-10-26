Унаи Эмери: "Для "Арсенала" Лига Европы важна"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери отметил, что его команда рассчитывает на победу в Лиге Европы. В матче 3-го тура группового турнира "канониры" на выезде обыграли "Спортинг" (1:0).

– В первом тайме мы не показали всего, на что способны, – цитирует SIC Эмери. – Так уже бывало в последних матчах. Во второй половине уже заиграли более активно, стали ближе к голам, создавали моменты. "Спортингу" почти ничего не дали создать, поэтому результат справедлив. Мы хотим быть первыми в группе, Лига Европы важный для нас турнир. И мы намерены расти в результатах и игре.