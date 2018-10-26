09:09 | Футбол — Лига Европы

Унаи Эмери: "Для "Арсенала" Лига Европы важна"

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Главный тренер "Арсенала"  Унаи Эмери отметил, что его команда рассчитывает на победу в Лиге Европы. В матче 3-го тура группового турнира "канониры" на выезде обыграли "Спортинг" (1:0).

– В первом тайме мы не показали всего, на что способны, – цитирует SIC Эмери. – Так уже бывало в последних матчах. Во второй половине уже заиграли более активно, стали ближе к голам, создавали моменты. "Спортингу" почти ничего не дали создать, поэтому результат справедлив. Мы хотим быть первыми в группе, Лига Европы важный для нас турнир. И мы намерены расти в результатах и игре.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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