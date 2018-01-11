Ультрас "Ниццы" не берут на выезд к "Локомотиву" женщин. Это вызвало споры во Франции

Решение ультрас "Ниццы" не брать на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом" женщин вызвало споры во Франции, сообщает 20 minutes. В заявлении одной из фанатских групп "Ниццы" сообщается, что она организованно собирает на выезд 22 февраля 147 человек из числа своих членов, исключая женщин. Такое решение принято якобы из "соображений безопасности".
– Дискриминация по половому признаку строго запрещена, – отметил глава Средиземноморской лиги адвокат Эрик Боргини. – Я был удивлен, когда узнал о таком решении. Неужели женщины рискуют больше мужчин? Москва не рассадник преступности. Возможно, есть другие причины, о которых мы не знаем.
Член фанатской группы "Ниццы" Гийом Баккьери отметил, что так ультрас хотят обезопасить женщин.
– Это звучит шокирующе, – согласился он. – Но мотив один – защита людей. Мы знаем мир футбола и не хотим подвергать наших людей опасности. Мы опасаемся агрессии и не хотим нести такую ответственность.
Не все болельщицы и болельщики с пониманием отнеслись к решению ультрас, однако многие действительно опасаются агрессии и стычек фанатов.
– Это нормально, что они стараются сократить риски, – подчеркнула болельщица "Ниццы" Клара. – Я не поеду туда. Моя подруга Алисия тоже не поедет в Россию. А ее молодой человек отправится поддержать команду. Мужчины правы, потому что мы не знаем, чего ожидать от хулиганов, но меня все равно ситуация беспокоит. Почему мужчины могут рисковать, а мы нет?
glazun.de
Lexys1, потому что французы в большинстве своем уже черные. Зачем им белый пиар?)))
17:01
glazun.de
vne9, И вообще, речь идет о выезде, а не о походе на Локомотив. Вы представляете, что это?
16:58
Lexys1
Истерия на пустом месте. Зачем французам понадобился настолько тупой черный пиар? Понять бы.
16:56
glazun.de
vne9, опаньки! Оскорбления в инете - это Ваше хобби? Я на Локомотив ходил, когда Вы еще под стол ножками бегали. И в отличии от Вас, был на Альянцарене, Олюмпиаштадион, Стадио Камп Ноу, Рамон Санчес Писхуан, Сигнал Идуна Парк, Стадион Луи II, Стадион Фейеноорд, Стадио Месталья... и многих многих других. Я не предвзят, мне есть с чем сравнивать. Поэтому, Вам лучше молчать.
16:53
goreotuma
одним словом арабы....
16:33
vne9
glazun.de В принципе, они правы. Околофутбольные движения в России намного опаснее, чем в Европе Ты сам-то на Локомотиве был, придурок? Люди с детьми приходят, девчонки приходят одни, без пацанов. Прежде чем писать всякую чушь, надо задницу поднять с дивана.
16:25
Dr.Nevr
Околофутбол в России сейчас имеет определенный порядок...У нас не Балканы, где за другого цвета шарф режут, но для людей на Западе у нас медведи на красной площади, балалайки, матрешки и злые русские..
16:19
abs68
Это говорит только о неуверенности французских мужчин в себе, видно помнят уроки прошлого: сдать такую огромную страну как Франция - немцам, всего за 40 дней, а может кто-то вспомнил Наполеона и его замерзшие войска, брошенные на произвол судьбы в России.
16:16
glazun.de
В принципе, они правы. Околофутбольные движения в России намного опаснее, чем в Европе
15:51