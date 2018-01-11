Ультрас "Ниццы" не берут на выезд к "Локомотиву" женщин. Это вызвало споры во Франции

Решение ультрас "Ниццы" не брать на выездной матч 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом" женщин вызвало споры во Франции, сообщает 20 minutes. В заявлении одной из фанатских групп "Ниццы" сообщается, что она организованно собирает на выезд 22 февраля 147 человек из числа своих членов, исключая женщин. Такое решение принято якобы из "соображений безопасности".

– Дискриминация по половому признаку строго запрещена, – отметил глава Средиземноморской лиги адвокат Эрик Боргини. – Я был удивлен, когда узнал о таком решении. Неужели женщины рискуют больше мужчин? Москва не рассадник преступности. Возможно, есть другие причины, о которых мы не знаем.

Член фанатской группы "Ниццы" Гийом Баккьери отметил, что так ультрас хотят обезопасить женщин.

– Это звучит шокирующе, – согласился он. – Но мотив один – защита людей. Мы знаем мир футбола и не хотим подвергать наших людей опасности. Мы опасаемся агрессии и не хотим нести такую ответственность.

Не все болельщицы и болельщики с пониманием отнеслись к решению ультрас, однако многие действительно опасаются агрессии и стычек фанатов.

– Это нормально, что они стараются сократить риски, – подчеркнула болельщица "Ниццы" Клара. – Я не поеду туда. Моя подруга Алисия тоже не поедет в Россию. А ее молодой человек отправится поддержать команду. Мужчины правы, потому что мы не знаем, чего ожидать от хулиганов, но меня все равно ситуация беспокоит. Почему мужчины могут рисковать, а мы нет?