Ультрас "Динамо К": "В Праге хулиганы "Славии" мутили против нас. Их движение вовсе не дружественно"

Ультрас киевского "Динамо" WBC не исключили столкновения с фанатами пражской "Славии" во время проведения ответной встречи третьего отборочного раунда Лиги Европы. Игра пройдет сегодня, 14 августа, в Киеве на стадионе "Олимпийский".

"На матче в Праге фанаты "Славии" заряжали оскорбительные заряды в сторону нашего клуба, позже эти заряды подхватила кузьма на соседних с гостевым секторах. Кроме того, хулиганы "Славии" мутили против нас перед матчем, хотя и не очень удачно.



Поэтому для желающих обменяться стикерами или розами с фанатами гостей (вдруг такие найдутся) сообщаем, что движение "Славии" вовсе не дружественно для нас. Имейте это в виду", - говорится на странице WBC в Facebook.

Первая игра между командами неделю назад в Праге завершилась вничью со счетом 1:1.