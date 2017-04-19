Ультрас "Бешикташа": "Крыша нашего стадиона упадет на головы представителей "Лиона"

В преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги Европы между "Бешикташем" и "Лионом" с коротким заявлением выступила основная ультрас-группировка турецкого клуба CARSI. Согласно L'Equipe, фанаты угрожают устроить кошмар всем тем, кто в этот вечер будет представлять или сопереживать "Лиону".

– Крыша нашего стадиона упадет на их головы, – гласит заявление группировки.

Напомним, что незадолго до стартового свистка в первой игре на газон стадиона выбежало больше тысячи местных болельщиков. Причиной послужили действия турецких фанатов, которые забрасывали их места с верхних ярусов петардами. Из-за этого начало матча было отложено на 45 минут.

Сегодня дисциплинарный комитет УЕФА принял решение об отстранении "Лиона" и "Бешикташа" от еврокубков со следующего сезона на два года в связи с беспорядками в первой игре. Срок отстранения является условным. Также оба клуба оштрафованы на 100 тысяч евро.

Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы "Бешикташ" – "Лион" состоится в четверг, 20 апреля, начало – в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию. Первая встреча во Франции завершилась победой хозяев – 2:1.