Уле Гуннар Сульшер: "Знаю, что у Дзюбы сегодня тридцатилетие. Надеюсь, он сегодня вечером хорошо его отпразднует"

Главный тренер "Мольде" Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции, посвященной первому матчу четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита", отметил, что ожидает интересной игры. Специалист надеется, что форвард соперника Артем Дзюба хорошо отметит свой 30-й день рождения.

- Нет боязни, что ваша молодая команда испугается более грозного соперника на его стадионе?

- Абсолютно не боюсь ни я, ни ребята. Играть на таком фантастическом стадионе понравится всем. Не нужно бояться футбола, он должен радовать. Я играл на больших стадионах и ничто не может сравниться с игрой при таком количестве зрителей. Я знаю, что у Дзюбы сегодня тридцатилетие. Надеюсь, он его хорошо отпразднует (смеется). Как я свои тридцать.

- Еще одна легенда АПЛ - Стивен Джеррард тоже играет с российской командой. Не общались с ним по этому поводу,

- Нет, я не разговариваю с игроками "Ливерпуля" (смеется). "Зенит" сильнее "Уфы" и, думаю, у нас будет более интересная игра. Очень переживаю за Нобоа и, надеюсь, он быстро поправится. Будем держать за него кулачки.

- У вас есть молодой нападающий Холт. Но сейчас говорят, о том, что уже зимой он уйдет в систему "Зальцбурга". Что ждать от этого футболиста завтра?

- Он подписал контракт с "Зальцбургом" с первого января. Было много вариантов, но он выбрал этот. Парень полон энергии, ничего не боится, а ему всего восемнадцать. Возможно, через двенадцать лет он будет таким же сильным нападающим, как Дзюба. И таким же по размерам (улыбается). (Артем РЯБОВОЛ)

"Зенит" – "Мольде": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция, начало - 19.00 по московскому времени

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