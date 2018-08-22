Уле Гуннар Сульшер: "В матче "Зенит" - "Мольде" счета 8:1 не будет точно"

Главный тренер "Мольде" Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции, посвященной первому матчу четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Зенита", отметил, что главным для его команды будет уехать из Санкт-Петербурга с забитым мячом.

- Что вы думаете о стиле игры "Зенита" и как готовитесь к завтрашнему матчу?

-Очень сильная физически команда, которая мощна в нападении. Против них тяжело защищаться. У нас было три дня на то, чтобы изучить соперника. Мы смотрели видеозаписи и изучали соперника.

- Как вы отнеслись к победе "Зенита" над минским "Динамо"? Такой результат в вашем противостоянии возможен?

- 8:1 не будет точно, абсолютно уверен (улыбается). Впечатляющий матч, особенно на фоне поражения в первом матче. У "Зенита" сильные игроки, способные переломить ход матча. Например, Дзюба. Смотрели игру "Зенита" против "Русенборга".

- Можно ли сравнить ту игру, которую вы ставите своей команде, с игрой "Манчестера" в вашу бытность игроком? Кем быть сложнее - футболистом или тренером?

- Конечно, тренером. Будучи футболистом, ты просто выполняешь указания тренера.

- Со своей футбольной славой вы могли работать в больших командах и городах. Почему ваш выбор пал именно на "Мольде"?

- Я играл за эту команду, живу рядом с городом. К тому же семья хочет остаться в Норвегии. Наш клуб развивается и мне приятно работать с молодыми футболистами и давать толчок их карьере.

- "Русенборг" проиграл здесь прошлой осенью 3:1. Вам по силам выступить лучше?

-Надеюсь, результат будет лучше. Любой гол, забитый на поле соперника ценен. Дома мы играем очень хорошо, для нас этой большой вызов. (Артем РЯБОВОЛ)

Уле Гуннар Сульшер: "Знаю, что у Дзюбы сегодня тридцатилетие. Надеюсь, он сегодня вечером хорошо его отпразднует"

"Зенит" – "Мольде": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция, начало - 19.00 по московскому времени