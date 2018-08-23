Уле Гуннар Сульшер: "Кажется, Дзюба пил воду, а не водку с виски на день рождения"

Главный тренер "Мольде" Уле Гуннар Сульшер на пресс-конференции после поражения от "Зенита" в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы (1:3) отметил, что команда не смогла обороняться против рослых форвардов петербуржцев, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Последний гол совсем выбил нас из колеи, – начал Сульшер. – Дома мы играем на искусственном газоне, немного в другой футбол. Сложно защищаться от таких игроков, как Дзюба, в штрафной площади. Нужно действовать лучше в этой зоне. Последние 20-25 минут у нас были проблемы, не смогли защищаться должным образом. "Зенит" показал сильную игру, Дзюба и Заболотный особенно. Против таких игроков сложно защищаться.

– Не сказалось ли на ваших футболистах то, что они играли на таком большом стадионе?

– Очень крутая атмосфера. Нас впечатлило то, когда "Зенит" забивал. Я помню такие же ощущения во время игровой ребятам было в радость играть при таком большом количестве зрителей.

– Почему вы не послали ящик виски Дзюбе на день рождения?

– Надо было не виски, а водку, хаха. Кажется, что вчера он пил только воду или энергетики, но не виски с водкой.

– Это была победа в норвежском стиле?

– Норвежский стиль? Забавно. Против Дзюбы сложно защищаться при любом стиле. Сказалось то, что мы играли на натуральном газоне.