Украинский форвард Селезнев: "Смолов получил трешку. А ведь я мог играть за "Галатасарай"

Нападающий "Акхисара" Евгений Селезнев накануне матча группового турнира Лиги Европы с "Краснодаром" рассказал об общении с экс-форвардом "быков" Федором Смоловым. Игрок сборной России летом перешел в "Локомотив", который накануне проиграл в Лиге чемпионов "Галатасараю" (0:3). Смолов из-за дисквалификации игру пропускал. Украинский футболист ранее защищал цвета "Кубани".

– Чувствуется ли ажиотаж накануне матча с "Краснодаром"? Да не знаю, я же живу в другом городе, а сюда приезжаю тренироваться! - сказал Смолов. - Посмотрим. "Акхисар" никогда не играл в Лиге Европы, думаю народ пойдет на футбол.

Конечно, "Краснодар" фаворит не только этого матча, но и всей группы. У нас сейчас не лучшие времена, поменялись два тренера. Случилось так, как случилось, Что теперь говорить? Но ничего. Думаю, соберемся и будем играть.

Смолов к нам не приедет, зато приедет Мамай. Смол вчера получил трешечку (смеется). Я же по идее должен был быть вчера в "Галатасарае", но, видите, как все получилось. Не перешел летом...

Завтра все зависит от нас. Неважно, есть в "Краснодаре" сейчас Смолов или нет. Если покажем такую же игру, как в Финале кубка Турции, то, конечно, все будет нормально.

Что мне пожелал Смолов? Мы друг другу ничего плохого не говорим перед играми. Посмотрим, что будет на поле. (Виталий Айрапетов)