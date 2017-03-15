Уго Мальо: "Сельта" не фаворит в матче с "Краснодаром"

Защитник "Сельты" Уго Мальо в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Краснодара" выразил мнение, что его команда не является фаворитом в предстоящей встрече. Первая игра завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 16 марта в Краснодаре и начнется в 21.00 по московскому времени.

– У нас есть небольшое преимущество, но мы не фавориты, – приводит официальный сайт УЕФА слова Мальо. – Необходимо провести этот матч, словно финал. Надо выйти с целью победить, но не допустить риска, извлечь уроки из более сложной ситуации в предыдущем раунде, когда нам пришлось отыгрываться. Теперь отыгрываться должен соперник. Эта неделя может стать фантастической, ведь впереди еще дерби с "Депортиво". Но первая цель – четвертьфинал Лиги Европы.