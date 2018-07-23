"Уфа" в Лиге Европы может попасть на венгерский "Гонвед" или люксембуржский "Прогрес"

Стал известен возможный соперник "Уфы" по третьему отборочному раунду Лиги Европы. Клуб из столицы Башкирии может встретиться с венгерским "Гонведом" или люксембуржским "Прогресом". "Уфе" предстоит дебют в еврокубках - во втором отборочном раунде команда сыграет со словенским "Домжале". Игры пройдут 26 июля (в России) и 1 августа (в Словении).

С "Гонведом" или "Прогресом" "Уфа" сыграет 9 августа дома и 16 августа на выезде. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, жеребьевка которого состоится 6 августа.

Еще один российский клуб "Зенит" встретится с победителем противостояния между между словацким ДАК или белорусским "Динамо".

Все пары 3-го отборочного раунда Лиги Европы