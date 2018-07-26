"Уфа" сыграла вничью с "Домжале" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы

"Уфа" и "Домжале" сыграли вничью (0:0) в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы, который проходил в Уфе. Ответный матч состоится в Домжале 2 августа в 21:30.

ЛИГА ЕВРОПЫ - 2018/2019

2-й отборочный раунд

"Уфа" (Россия) - "Домжале" (Словения) - 0:0

"Уфа" (Россия): Беленов, Живоглядов, Табидзе, Тумасян, Неделчару, Йокич, Пауревич, Обляков (Карп, 76), Салатич, Игбун, Кротов (Фатаи, 46).

"Домжале" (Словения): Милич, Широк, Добровольц, Клименчич, Мелняк, Ибраими (Николсон, 83), Хусмани, Гнезда Черин, Ибричич, Кирм, Бизяк (Жужек, 90+1).

Предупреждения: Гнезда Черин, 49. Табидзе, 60. Йокич, 63. Хусмани, 66. Неделчару, 71.

Судьи: РУМШАС. Снарскис, Сужиделис (все Литва).

26 июля. Уфа. Стадион "Нефтяник".