"Уфа" сыграла вничью с "Домжале" и вышла в следующий раунд Лиги Европы

"Уфа" перед матчем против "Домжале". Фото Инстаграм

"Уфа" сыграла вничью с "Домжале" (1:1) в матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы. По сумме двух встреч (0:0 - дома, 1:1 - на выезде) российский клуб прошел в следующую стадию этого турнира.

В первом тайме команды не отметились забитыми мячами, хотя "Уфа" создала несколько хороших моментов у ворот соперника.

На 50-й минуте встречи голом в составе хозяев отметился хавбек Ловро Бизяк. На 87-й минуте "Уфа" сравняла счет благодаря голу защитника Бояна Йокича.

"Уфа" встретится с люксембургским клубом "Прогресс Нидеркорн" в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

ЛИГА ЕВРОПЫ - 2018/2019

2-й отборочный раунд

"Домжале" (Словения) - "Уфа" (Россия) - 1:1 (0:0)

Голы: Бизяк, 50 (1:0). Йокич, 87 (1:1).

"Домжале" (Словения): Милич, Добровольц, Клименчич, Мелняк, Широк, Гнезда Черин (Жужек, 90), Ибричич, Хусмани, Муян (Николсон, 76), Ибраими, Бизяк.

"Уфа" (Россия): Беленов, Живоглядов (Сухов, 56), Неделчару, Табидзе, Йокич, Обляков (Карп, 73), Тумасян, Пауревич, Салатич, Игбун, Фатаи (Засеев, 69).

Предупреждения: Йокич, 36. Ибраими, 36. Хусмани, 75.

Судья: Хантер (Северная Ирландия).

02 августа. Домжале. Стадион "Sportni Park".