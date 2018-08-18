"Уфа" рассчитывает, что проблем с получением британской визы не будет

Игроки, тренерский штаб и персонал ФК "Уфа" рассчитывают вовремя получить британскую визу для поездки на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против "Рейнджерс". Генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов сообщил ТАСС, что будут предприняты необходимые шаги. Средний срок рассмотрения британской визы в ускоренном режиме составляет от трех до пяти дней. Первая встреча запланирована на 23 августа в Глазго, ответная – 30 августа в Уфе.

"В данный момент руководство футбольного клуба "Уфа" активно занимается получением британской визы, – сказал Газизов. – Все прекрасно понимают, что это очень непростая ситуация. В воскресенье команда прилетает в Москву, а 20 августа, в день игры с "Динамо", пойдет с подготовленными документами в посольство. Надеемся, что сможем получить визу в максимально ускоренном режиме и проблем не будет, но все решится в понедельник".